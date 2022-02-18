Відбір складатиметься з двох стадій. Попередній раунд триватиме протягом 10-15 травня, а основний за участю 16-ти найсильніших команд – 18-23 жовтня цього року. Чотири переможці груп вийдуть до фінальної частини, яка запланована на березень 2023 року.

Жіноча збірна України дізналась суперника в 1/2 футзального Євро-2022 – дуель з Росією можлива у фіналі

Жіноча збірна України з футзалу стартуватиме з основного раунду, де її суперниками будуть Польща, Хорватія та переможець групи А попереднього раунду (Нідерланди, Сербія, Північна Ірландія або Латвія). Наша команда буде господарем міні-турніру, інформує офіційний сайт УАФ.

До слова, незабаром на жіночу збірну України з футзалу чекатиме півфінальне протистояння з іспанками на Євро-2022.

Україна програла Іспанії у матчі за бронзу Євро з футзалу – найуспішніший турнір "синьо-жовтих" за 17 років без медалей