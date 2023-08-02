Жіноча збірна України залишиться без головного тренера – переможець Ліги чемпіонів озвучив причини відходу
Наставник "синьо-жовтих" Луїс Кортес знайшов переконливі аргументи, аби не продовжувати співпрацю з українками.
Іспанський фахівець Луїс Кортес не продовжить роботу з жіночою збірною України, повідомляє Sport.es.
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За інформацією джерела, 36-річний наставник допрацює до завершення контракту, який спливає 31 серпня, і покине команду. Зазначається, що він вже попередив про це керівництво УАФ.
Причини такого рішення – війна та відсутність конкурентоспроможності. Іспанець вже приступив до пошуку нової команди – переможець Ліги чемпіонів сезону 2020/21 (з Барселоною) готовий повернутися до клубної роботи.
Нагадаємо, Кортес очолював жіночу збірну України з листопаду 2021 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" не змогли пройти відбір на ЧС-2023.
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