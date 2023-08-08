Женский чемпионат мира подходит к решающей стадии. Француженки сформировали состав четвертьфиналистов.

В последнем матче 1/8 финала Франция разгромила Марокко со счётом 4:0. Героиней стала Кадидиата Диани, забившая гол и отдавшая два ассиста. Дублем также отличилась Эжени Ле Соммер. По итогам этой игры определились четвертьфинальные пары.

1/4 финала ЧМ-2023

Испания – Нидерланды (04:00 по Киеву, 11 августа, Веллингтон)

Япония – Швеция (10:30 по Киеву, 11 августа, Окленд)

Австралия – Франция (10:00 по Киеву, 12 августа, Брисбен)

Англия – Колумбия (13:30 по Киеву, 12 августа, Сидней)

В 1/8 финала вылетели США, Швейцария, Дания, Норвегия, Южная Африка, Марокко, Нигерия и Ямайка. Еще на групповом этапе сенсационно прекратили борьбу Бразилия, Германия и Канада.

Напомним, что турнир проходит в Австралии и Новой Зеландии. Предыдущие два Мундиала выигрывала сборная США, обыгрывая в финалах Японию и Нидерланды.

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