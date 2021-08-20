Шахтер уничтожил Первую Столицу в рамках 2-го тура Первой лиги среди женских команд. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Первая лига, женщины. 2 тур

Первая Столица – Шахтер – 0:11

Голы: Кожухарь, 2, 81, Кревская, 14, 76, 79, Мохнач, 16, 23, Молодюк, 21, Вегерич, 43, Головач, 44, Манзюк, 86

Футболистки Шахтера продолжили свою традицию – забивать кучу голов в ворота соперниц. На этот раз пострадала харьковская Первая Столица. Дело было решено еще до 20 минуты – Кожухарь, Кревская и Мохнач сделали преимущество разгромным.

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До перерыва она стала неприличной: Молодюк, Мохнач, Вегерич и Головач сделали преимущество Шахтера в 7 мячей. Во второй половине голов было значительно меньше – все в ворота Первой Столицы. Финальный свисток арбитра зафиксировал издевательскую победу со счетом 0:11.

Напомним, что свой первый матч в истории женская команда Шахтера выиграла также с двузначным счетом – соперницы получили 16 голов в свои ворота.

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