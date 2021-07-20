Эвертон выступил с официальным заявлением об отстранении футболиста от работы с основной командой в связи с полицейским расследованием.

"Эвертон может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследовании, и в настоящее время не будет делать никаких заявлений", – говорится в официальном заявлении клуба.

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В пятницу, 16 июля, был задержан футболист АПЛ по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей, сообщает Liverpool Echo. Как оказалось, это был игрок Эвертона, личность которого не раскрывается. Известно, что игроку 31 год и он женат. Сейчас футболиста отпустили под залог в ожидании дальнейшего расследования.

Заметим, что под указанный описание подпадают только два игроков "ирисок": Фабиан Делф и Гилфи Сигурдссон. Интересно, что Эвертон в субботу провел спарринг, в котором сыграл Делф, а вот исландца на матче не было.

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