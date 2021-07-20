Евертон виступив з офіційною заявою щодо відсторонення футболіста від роботи з основною командою в зв'язку з поліцейським розслідуванням.

"Евертон може підтвердити, що відсторонив гравця першої команди до завершення поліцейського розслідування. Клуб продовжить надавати підтримку владі в їхньому розслідуванні, і в даний час не робитиме ніяких заяв", – йдеться в офіційній заяві клубу.

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У п'ятницю, 16 липня, був затриманий футболіст АПЛ за підозрою в злочинах на сексуальному підґрунтті щодо дітей, повідомляє Liverpool Echo. Як виявилось, це був гравець Евертона, особа якого не розкривається. Відомо, що гравцю 31 рік і він одружений. Наразі футболіста відпустили під заставу в очікуванні подальшого розслідування.

Зауважимо, що під вказаний опис підпадають лише двоє гравців "ірисок": Фабіан Делф та Гілфі Сігурдссон. Цікаво, що Евертон у суботу провів спаринг, в якому зіграв Делф, а от ісландець участі в матчі не брав.

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