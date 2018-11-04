Жена Мюллера извинилась за жесткую критику Ковача

Лиза Мюллер, которая является женой нападающего Баварии Томаса Мюллера, принесла извинения за критику главного тренера команды Нико Ковача.

"Лиза Мюллер, жена Томаса Мюллера, подошла к главному тренеру Нико Ковачу после матча с Фрайбургом на Альянц Арене и извинилась за свой пост в Instagram после замены ее мужа. Нико принял ее извинения", – говорится в заявлении на официальном сайте "Рекордмайстера".

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"Это были эмоции, я помню, это не было замечательно. Но она просто любит меня, что я мог сделать?", – сказал Томас Sky Sports.

"Нечего обсуждать. Очевидно, что это писал не сам Томас", – сказал Ковач.

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