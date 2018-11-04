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Жена Мюллера извинилась за жесткую критику Ковача

17:41 73 Читати українською
Жена Мюллера извинилась за жесткую критику Ковача
Томас Мюллер / соцсети

Лиза Мюллер, которая является женой нападающего Баварии Томаса Мюллера, принесла извинения за критику главного тренера команды Нико Ковача.

"Лиза Мюллер, жена Томаса Мюллера, подошла к главному тренеру Нико Ковачу после матча с Фрайбургом на Альянц Арене и извинилась за свой пост в Instagram после замены ее мужа. Нико принял ее извинения", – говорится в заявлении на официальном сайте "Рекордмайстера".

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"Это были эмоции, я помню, это не было замечательно. Но она просто любит меня, что я мог сделать?", – сказал Томас Sky Sports.

"Нечего обсуждать. Очевидно, что это писал не сам Томас", – сказал Ковач.

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Германия10 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Фрайбург: Суббота 03 ноября 2018

Бавария
Матч окончен
1 : 1
Фрайбург
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Теги
Германия Бавария - Фрайбург Томас Мюллер Томас Мюллер Бавария Бавария Нико Ковач Нико Ковач
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