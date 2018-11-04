Дружина Мюллєра вибачилась за жорстку критику Ковача

Ліза Мюллєр, яка є дружиною нападника Баварії Томаса Мюллєра, попросила вибачення за критику головного тренера команди Ніко Ковача.

"Ліза Мюллєр, дружина Томаса Мюллєра, підійшла до головного тренера Ніко Ковача після матчу з Фрайбургом на Альянц Арені та вибачилась за свій пост в Instagram після заміни її чоловіка. Ніко прийняв її вибачення", – йдеться в заяві на офіційному сайті "Рекордмайстера".

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"Це були емоції, я пам'ятаю, це не було чудово. Але вона просто кохає мене, що я міг зробити?", – сказав Томас Sky Sports.

"Нічого обговорювати. Очевидно, що це писав не сам Томас", – сказав Ніко Ковач.

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