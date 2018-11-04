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Дружина Мюллєра вибачилась за жорстку критику Ковача

17:41 197 Читать на русском
Дружина Мюллєра вибачилась за жорстку критику Ковача
Томас Мюллєр / соцмережі

Ліза Мюллєр, яка є дружиною нападника Баварії Томаса Мюллєра, попросила вибачення за критику головного тренера команди Ніко Ковача.

"Ліза Мюллєр, дружина Томаса Мюллєра, підійшла до головного тренера Ніко Ковача після матчу з Фрайбургом на Альянц Арені та вибачилась за свій пост в Instagram після заміни її чоловіка. Ніко прийняв її вибачення", – йдеться в заяві на офіційному сайті "Рекордмайстера".

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"Це були емоції, я пам'ятаю, це не було чудово. Але вона просто кохає мене, що я міг зробити?", – сказав Томас Sky Sports.

"Нічого обговорювати. Очевидно, що це писав не сам Томас", – сказав Ніко Ковач.

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Німеччина10 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Фрайбург: Субота 03 листопада 2018

Баварія
Матч завершено
1 : 1
Фрайбург
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Теги
Німеччина Баварія - Фрайбург Томас Мюллєр Томас Мюллєр Баварія Баварія Ніко Ковач Ніко Ковач
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