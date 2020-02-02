Дружина Мессі зайнялася боксом і отримала респект від коханої Роналду

Дружина лідера іспанської Барселони Ліонеля Мессі Антонелла розпочала тренування з боксу та викликала справжній фурор у мережі.

Світлини занять боксом Рокуццо виклала в своєму Instagram.

Мессі – перший гравець в іспанському футболі, який здобув 500 перемог з одним клубом

Ефектне фото дружини 6-разового володаря "Золотого м'яча" швидко стало вірусним. На цей момент воно вже зібрало більше 1 млн лайків. Зокрема, оцінила світлину кохана одвічного суперника Мессі – Кріштіану Роналду – іспанська модель Джорджина Родрігес. Остання теж полюбляє заняття спортом і часто викладає не менш приголомшливі фото.

До слова, за кількістю підписників в Instagram Антонелла Рокуццо наразі програє Родрігес. У дружини Мессі 12,1 млн читачів, а в матері дітей Роналду – майже 16 млн.