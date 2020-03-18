Жена Матвиенко – о зарплате от Арсенала: Я уверена, что это было больше, чем в Шахтере

Жена защитника Шахтера Николая Матвиенко Анна рассказала о приглашении своего мужа в Арсенал.

"Об интересе Арсенала узнала непосредственно от своего мужа. Когда уже был определенный запрос, он мне сказал об этом. Мы общались с Колей по видеосвязи – он был на сборах. Не могу сказать, что у него был "прям огонь", но было максимальное на тот момент удовлетворение, что поступило такое предложение.

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Представляла, как буду сидеть на стадионе и видеть игру своего мужа. Для меня очень важно, в каком состоянии эмоциональном находится Николай. И я понимала, что такой шанс может быть раз в жизни. Не могу сказать, что потом пошло не так, поскольку у меня минимальная информация на эту тему. Дома мы не говорим об этом, все понимают, что такое, когда у тебя остается один шаг, и ты не переступишь эту границу.

Он мне до сих пор не говорит об условиях, которые были предложены Арсеналом. Возможно, не хотел меня расстраивать, возможно, не хотел называть суммы. Я уверена, что это было больше, чем в Шахтере. Ведь мы сравниваем два разных клуба в плане даже игрового потенциала. АПЛ – выше. Шахтер – очень сильный клуб, но здесь ему не с кем конкурировать. Уровень чемпионата снизился, и думаю, здесь уже другие условия", – сказала Анна в интервью Sport Arеna TV.

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