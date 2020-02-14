На лето у нас есть достаточно вариантов для Матвиенко, – агент защитника Шахтера озвучил критерии выбора нового клуба

Юрий Данченко – агент защитника Шахтера Николая Матвиенко – рассказал, как футболист отреагировал на срыв его перехода в лондонский Арсенал.

"У Коли нормальное, рабочее настроение. Впереди важные матчи в Лиге Европы, вторая часть чемпионата Украины и Евро-2020. Матвиенко – профессионал с большой буквы. Да и выступает он в очень серьезном клубе, поэтому горевать нечего. Мы его всячески поддерживаем.

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Может Арсенал вернуться к трансферу Матвиенко? Пока об этом говорить сложно. На лето у нас уже есть достаточно вариантов для Николая, но размениваться, как говорится, на мелочи мы не хотим. Важно, чтобы футболист попал в команду, которая по своему стилю очень близка к игре Шахтера и сборной Украины.

Такой футбол – с контролем мяча, высокой линией обороны и так далее – идеально подходит для Матвиенко. Манчестер Сити и Арсенал, которые им интересуются – как раз подходящие варианты для того, чтобы проявить свои лучшие качества.

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Но в Шахтере игрок тоже может расти, для нас это очень важно. А для самого Николая это родной клуб, в котором он прошел все ступени футбольного развития", – цитирует Данченко Footboom.

Напомним, во время зимнего трансферного окна лондонский Арсенал был заинтересован в приобретении украинского защитника, но в итоге Матвиенко остался в Шахтере. "Канониры" усилили оборону испанским центрбеком Пабло Мари.

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