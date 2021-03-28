"Грыжу обнаружили за месяц в сборную. Это произошло на последнем сборе, когда он заболел коронавируса. Он поехал в Милан к очень опытному специалисту. Он ему сразу сказал, что это грыжа, не пришлось даже делать что-то сверхъестественное. Он забыл об этой грыже после выхода из карантина. Воспаление прошло. Оно его вообще не беспокоит.

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Вот эта грыжа, я думаю, и связана с нагрузками. В команде он третий или четвертый футболист с такой проблемой. Тренировка очень тяжелые. Я это вижу по его состоянию – он иногда не может заснуть. Ноги крутит, при том, что у них плотный график и много турниров –и Кубок, и чемпионат, еще этот коронавирус. Все нервные, но они молодцы, держатся.

О чем говорит Гасперини? В основном сейчас после каждой игры он доволен, он его хвалит. Единственное, какие-то моменты он может ему рассказать, чтобы он избегал каких ошибок в дальнейших матчах. Я рада, что Руслан сейчас имеет такую ​​школу ", – рассказала Роксана в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, Малиновский пропустил длительный срок с конца ноября до начала декабря. В текущем сезоне украинец провел 32 поединка в составе бергамасков, записав в свой актив 4 гола и 4 ассиста.

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