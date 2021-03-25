Что здесь писать, это надо было видеть.

После провала наших клубов в еврокубках украинский болельщик снова приободрился и получил повод для гордости. Команда Шевченко выстояла на поле действующих чемпионов мира! И не просто выстояла, но и продемонстрировала при этом игру, за которую не стыдно.

Слово – экспертам.

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Начиналось все не лучшим образом. Шедеврального гола Гризманна не было бы, если бы на матче работал VAR. Скаут Алекс Великих видит плохую для нас тенденцию.

Украинцы не посыпались, выровняли игру, насколько могли. Подытоживая первый тайм, Великих поднимает сразу несколько проблем.

После перерыва Украина полностью перевернула игру. Ключевой момент, конечно же, автогол Кимпембе на 57-й минуте. Оправиться от него "Ле Блё" не смогли. Архивариус Артур Валерко отмечает статистический факт и немного шутит.

Автор The Village Украина Ярослав Друзюк тоже умеет шутить.

Бывший главред уже несуществующего легендарного издания "Украинский футбол" Сергей Бондаренко мог бы, конечно, написать больше, но радость зашкаливает.

Эксперт ТК Футбол Евгений Левченко тоже излучает радость. Тот случай, когда ничья – как победа.

Андрей Твердохлиб, главный редактор сайта Чемпион, обращает внимание на важную роль Шапаренко. Термин "реджиста" действительно подходит этому динамовцу.

Андрей Шкиль, украинский политик в изгнании, поклонник футбола и товарищ Олега Лужного, смотрит на ситуацию под необычным ракурсом.

Участник группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко переживает дежавю и справедливо замечает по Караваеву.

Исторические параллели возникли и у Артема Франкова, главреда журнала Футбол.

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло – о сюрпризе от Шевы.

Продолжает эту мысль Александр Сажко, обозреватель Трибуны.

Журналист Gazeta.ua и Футбол 24 Сергей Тищенко таки нашел ложку дегтя (пункт №6).

Стенограмма поединка от Брутального футбола.

Не прошло и часа после финального свистка, как в микроблоге Андрея Шевченко появилось это сердечное сообщение.

Спасибо, Андрей Николаевич.

Вперед – за первыми победами!

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Выстояли! Украина выездной ничьей с Францией начала отбор к ЧМ-2022