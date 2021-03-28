"Грижу виявили за місяць до збірної. Це сталося на останньому зборі, коли він захворів коронавірусом. Він поїхав до Мілана до дуже досвідченого фахівця. Він йому відразу сказав, що це грижа, не довелося навіть робити щось надприродне. Він забув про цю грижу після виходу з карантину. Запалення пройшло. Вона його взагалі не турбує.

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Ось ця грижа, я думаю, і пов'язана з навантаженнями. У команді він третій або четвертий футболіст з такою проблемою. Тренування дуже важкі. Я це бачу за його станом – він іноді не може заснути. Ноги крутить, при тому, що у них щільний графік і багато турнірів – і Кубок, і чемпіонат, ще цей коронавірус. Все нервово, але вони молодці, тримаються.

Про що розмовляє Гасперіні? В основному зараз після кожної гри він задоволений, він його хвалить. Єдине, за якісь моменти він може йому розповісти, щоб він уникав якихось помилок в подальших матчах. Я рада, що Руслан зараз має таку школу", – розповіла Роксана у інтерв'ю телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Маліновський пропустив тривалий термін з кінця листопада до початку грудня. У поточному сезоні українець провів 32 поєдинки у складі бергамасків, записавши до свого активу 4 голи та 4 асисти.

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