Накануне Андрей Лунин провел феерический поединок Лиги чемпионов против Браги (3:0). Украинец лишь в последний момент попал в стартовый состав "сливочных", экстренно заменив Кепу Аррисабалагу из-за мышечного дискомфорта, однако полностью оправдал свой выход. Уже на первых минутах киперу пришлось спасать мадридцев после фола Васкеса – Андрей потянул пенальти от Джало.

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Перформанс Лунина вызвал восторг у болельщиков, которые сразу же взялись интересоваться планами украинца. Уже не впервые фанаты решили прояснить ситуацию у жены голкипера Реала. Анастасия откровенно сообщила, что в приоритете у Андрея – игровая практика.

"Если будет клуб, который позволит ему играть, думаю, мы уйдем из Реала. Если будет клуб, где ему позволят играть, то, конечно, мы готовы переехать", – написала Анастасия Лунина на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Лунин перебрался в Реал летом 2018 года из Зари. В общем украинец сыграл за "сливочных" 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с мадридцами истекает 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает голкипера в 5 млн евро.

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