Жена экс-голкипера Манчестер Юнайтед разделась на карантине – горячие фото

Бывший американский вратарь Тим Ховард не против оставаться на карантине в компании своей возлюбленной.

Нора Сегура, известная модель и жена Тима Ховарда, старается не унывать во время самоизоляции и публикует очень откровенные фото.

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"Как вы проводите свое время в карантине?" – подписала Нора одну из своих последних фотографий в Instagram.

Напомним, Тим Ховард известен своими выступлениями в АПЛ, американский вратарь защищал цвета Манчестер Юнайтед и Эвертона.

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