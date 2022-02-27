"Сегодня в 9:07 в Киеве под звуки взрывов бомб и сирен родилась очень смелая девочка. А иначе и быть не может, потому что ее мама – настоящий герой! Все время бегая от бомбоубежища в палату, она сдерживая волнение и панику, оставалась совсем одна в центре нашей столицы.

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Любимая, я благодарю тебя за доченьку. А также хочу сказать слова благодарности всем, кто предложил свою помощь, зная мою ситуацию. Мира всем", – написал Игорь в Instagram.

Напомним, уже 4-й день украинские воины отбивают российские атаки, а Киев – одна из самых горячих точек в этой войне.

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