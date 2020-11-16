Жена Дентиньо заявила, что не вернется в Украину – контракт легионера Шахтера истекает летом
Похоже, бразильский хавбек Шахтера Дентиньо проводит свой последний сезон в донецком клубе.
"Я скучала по Бразилии, очень скучала. Я думаю, что теперь мы останемся здесь, я больше не вернусь в Украину", – цитирует слова Соузы tvefamosos.uol.
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Ранее жена 31-летнего хавбека Шахтера уже жаловалась, что ей некомфортно в Киеве, а украинцы, по ее мнению, не является приветливыми людьми. Действующее соглашение Дентиньо с донецким клубом рассчитано до июля 2021 года.
Бразилец находится в структуре Шахтера с 2011-го. В нынешнем сезоне УПЛ Дентиньо провел три матча, в которых отметился двумя голами.
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