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Дентиньо думает об уходе из Шахтера – жена шокировала причиной

17:45 - Читати українською
Дентиньо думает об уходе из Шахтера – жена шокировала причиной
Дентиньо с семьей / соцсети

Дани Соуза – жена полузащитника Шахтера Дентиньо, рассказала, почему ее муж стремится покинуть Украину.

"Украинцы холодные, не отвечают на "доброе утро". Здесь много предубеждений против чернокожих и геев. Две старшие девочки постоянно показывали языки, я знаю, что это из-за цвета кожи моих дочерей. Однажды я встретила их в школе и сказала: "Если вы еще раз покажете язык, вы увидите его в ответ".

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Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм. Они показывают жесты и имитируют звуки обезьян. Люди должны изменить свое отношение. У Дентиньо еще год по контракту. Мы думаем о возвращении в Бразилию, но только если будет вариант с другим клубом", – призналась Соуза в интервью Yahoo.

К слову, Дентиньо провел 14 поединков в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 2 гола и ассист.

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Теги
Шахтер Шахтер Расизм в футболе Дентиньо Трансферы Трансферы Шахтера
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