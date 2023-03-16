Дани Алвес находится под стражей. Он обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе. Джоана Санс опубликовала в инстаграммы письмо, написанное от руки, в котором объявила о разводе с игроком.

Дани Алвес остается в тюрьме – апелляцию легенды отклонили

"С самого детства я пишу о своих чувствах, чтобы выплеснуть их, наверное, потому что я единственный ребенок в семье. Что бы там ни было, это помогает мне. Это были ужасные месяцы. Не самые тяжелые в моей жизни, потому что я сталкивалась со многими проблемами, но очень мрачные и болезненные. Я выбрала своим спутником жизнь человека, который в моих глазах был идеальным.Он всегда был рядом, когда я больше всего нуждалась в нем, он всегда поддерживал меня во всем, он всегда подталкивал меня к росту, был любящим, внимательным...

Мне трудно смириться с тем, что этот человек может разбить мое сердиться на тысячу кусочков. Мне понадобятся годы, чтобы стереть из памяти то, как он смотрел на меня, – будто я была главным чудом света. Черт побери, несмотря на всю боль, которую он мне причинил, я все еще здесь, рядом с ним, и останусь рядом, но уже в другой роли. Я люблю его и всегда буду любить. Но тоже я очень люблю, уважаю и ценю себя. Перед вами сильная женщина, которая переходит к следующему этапу своей жизни", – говорится в письме.



Испанская модель Джоана Санс и Дани Алвес поженились в 2017 году. После задержания игрока она подала на развод. Бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы, если его вину будет доказано в суде.

Интим с женой одноклубника и шок от легенды Манчестер Юнайтед: самые известные секс-скандалы в истории футбола