Дані Алвес наразі перебуває під вартою. Його звинувачують у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі. Джоана Санс опублікувала в інстаграмі лист, написаного від руки, в якому оголосила про розлучення з гравцем.

Дані Алвес залишається у в'язниці – апеляцію легенди відхилили

"З самого дитинства я пишу про свої почуття, щоб виплеснути їх, напевно, тому що я єдина дитина в сім'ї. Хоч би що там було, це допомагає мені. Це були жахливі місяці. Не найважчі в моєму житті, бо я стикалася з багатьма проблемами, але дуже похмурі та болючі. Я обрала своїм супутником життя людини, яка в моїх очах була ідеальною. Він завжди був поруч, коли я найбільше потребувала його, він завжди підтримував мене у всьому, він завжди підштовхував мене до зростання, був люблячим, уважним...

Мені важко змиритися з тим, що ця людина може розбити моє сердити на тисячу шматочків. Мені знадобляться роки, щоб стерти з пам'яті те, як він дивився на мене, – ніби я була головним дивом світу. Чорт забирай, попри весь біль, який він мені завдав, я все ще тут, поряд з ним, і залишусь поряд, але вже в іншій ролі. Я люблю його і завжди любитиму. Але також я дуже люблю, поважаю та ціную себе. Перед вами сильна жінка, яка переходить до наступного етапу свого життя" – йдеться у листі.



Іспанська модель Джоана Санс та Дані Алвес одружились у 2017 році. Після затримання гравця вона подала на розлучення. Бразильцу загрожує від 4 до 12 років ув'язнення, якщо його вина буде доведена у суді.

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