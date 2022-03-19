Сегодня Ланс дома противостоит Клермону. На матч 29-го тура Лиги 1 "кроваво-золотые" вышли не в своей привычной форме, а в желто-голубой, чтобы выразить поддержку Украине. На ней на разных языках написано слово "мир".

Посвящение Вернидубу и сине-желтая форма: итальянский клуб из трясины поддерживает Украину

После поединка эта экипировка будет продана на аукционе, а вырученные средства будут перечислены для гуманитарных целей. Более того, было создано еще 500 экземпляров футболок, которые будут продаваться в фан-шопе клуба.