Никотера, клуб из 7-го итальянского дивизиона, уже две недели надевает сине-желтую форму с призывом прекратить войну в Украине, которую позорно развязала Российская Федерация.

No Guerra: итальянский футбольный клуб оригинально выступил против войны в Украине

Свой ближайший матч, как и все последующие до завершения сезона, команда из трясины проведет в этой патриотической экипировке, на спине которой красуется надпись "Юрий Вернидуб". Наставник Шерифа вернулся в Украину и сражается с российскими террористами в составе Вооруженных сил Украины.

Также на домашних поединках Никотеры символически поднимают флаг Украины. Президент клуба Марио Солано прокомментировал красивую акцию. "Сказать "Нет войне" – благородный маленький жест, чтобы дать надежду украинскому народу", – приводит его слова il Vibonese .

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