Сьогодні Ланс вдома протистоїть Клермону. На матч 29-го туру Ліги 1 "криваво-золоті" вийшли не у своїй звичній формі, а у жовто-блакитній, щоб висловити підтримку Україні. На ній різними мовами написане слово "мир".

Присвята Вернидубу і синьо-жовта форма: італійський клуб з трясовини підтримує Україну

Після поєдинку це екіпірування буде продане на аукціоні, а виручені кошти перечислять задля гуманітарних цілей. Ба більше, було створено ще 500 екземплярів футболок, які продаватимуться у фан-шопі клубу.

До слова, Ланс на цьому не зупинився і прикрасив увесь стадіон у кольори нашого прапора, щоб висловити підтримку у непростий час протистояння з Росією.