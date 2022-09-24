Матч, как и онлайн-трансляция Армения – Украина на "Футбол 24", стартовал в субботу, 24 сентября, в 16:00. После 4-х туров "сине-желтые" набрали 7 очков и занимали второе место в группе B1. Армяне замыкали квартет с тремя очками. В июне подопечные Александра Петракова в Польше разгромили Армению со счётом 3:0.

Украина еще никогда в истории не проигрывала этой сборной, а на неделе потерпела фиаско в Шотландии – 0:3 в перенесенном матче первого тура Лиги наций. После этого тренер кардинально сменил состав, выпустив 11 новых футболистов.

"Сине-желтые" вышли вперед в середине первого тайма. Миколенко не позволил мячу выйти за пределы поля и с линии отпасовал на Цыганкова. Виктор ворвался в штрафную и отдал налево на Зубкова. Александр прострелил, кипер Армении в падении не дотянулся и Тымчик замкнул уже в пустые ворота. Первый гол Александра за национальную сборную.

Видео гола Тымчика:

На 57-й минуте Украина забила снова. Александр Тымчик прострелил с правого фланга, Виктор Цыганков пропустил на Зубкова, а тот в касание поразил ворота Армении.

Видео гола Зубкова:

Вскоре пришел и третий гол. Артем Довбик буквально с метра занес мяч в ворота после передачи Зубкова. Разгром. 3:0 в пользу Украины.

Видео гола Довбика: