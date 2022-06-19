"Да, я чувствую себя украинцем. В любом случае я с 11 лет в Украине. Всю свою осознанную жизнь здесь провел. Все изучал, стал футболистом, человеком.

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Попробовал все впервые, пошел во взрослую жизнь. Все это было в Украине. Я понимаю, что это мой дом. В Киеве знаю каждый уголок, я Тбилиси так хорошо не знаю. Здесь гораздо больше знакомых.

Всегда чувствовал себя грузином, но прожитые 10 лет в Украине это много. Тем более, в переходный возраст это много значит. Ты уже должен считать себя украинцем. Если в Китае прожил столько времени, то китайцем. Меня еще приняли как своего. С пацанами долго прожил на базе. Для меня Украина значит дом. Даже если я думаю о том, где жить в будущем, то только Украина, других вариантов нет. Даже по состоянию на сегодняшний день. Скучаю по Киеву", – сказал Цитаишвили в интервью SportArena.

Напомним, Георгий на юношеском уровне представлял Украину. Даже стал чемпионом мира в составе команды U-20. Однако год назад Цитаишвили отказался от паспорта гражданина Украины, чтобы иметь возможность играть за сборную Грузии. С апреля на правах аренды выступал за польскую Вислу (7 матчей, 1 гол и 2 ассиста).

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