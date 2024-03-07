"У меня блестящие отношения с Роберто, мы общались ещё тогда, когда я был игроком. Он делал первые шаги в тренерской карьере, и мы болтали после игр. Я говорил ему, как сильно я восхищаюсь им за тот футбол, который демонстрировали Беневенто и Палермо под его руководством. Мы говорили о его настоящем и о том, каким станет мое будущее.

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У Де Дзерби блестящие футбольные идеи. Это тренер другого типа, с новаторским подходом. Но Брайтон – это не только Роберто. В составе этой команды есть отличные игроки. Клуб заключил несколько действительно хороших контрактов, и я ожидаю тяжелой игры.

Может ли Олимпико дать нам дополнительный толчок? Это мы должны подарить болельщикам еще одну счастливую ночь, вместо того, чтобы требовать от них помощи в победе. Брайтон, конечно, привык играть на больших стадионах в АПЛ, но здесь, в Риме, они ощутят еще более страстную атмосферу.

Брайтон – молодой, но многообещающий клуб. Грэм Поттер проделал отличную работу, он создал эту команду. Теперь Де Дзерби делает её узнаваемой во всём мире. Думаю, здесь он строит собственный бренд.

50 дней в качестве тренера Ромы? Я ожидал, что наберу на три очка больше. Было бы замечательно, если бы мы смогли обыграть ещё и Интер", – цитирует Де Росси официальный сайт Ромы.

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