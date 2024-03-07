"У мене блискучі стосунки з Роберто, ми спілкувалися ще тоді, коли я був гравцем. Він робив перші кроки в тренерській кар'єрі, і ми розмовляли після ігор. Я говорив йому, як сильно я захоплююся ним за той футбол, який демонстрували Беневенто і Палермо під його керівництвом. Ми говорили про його сьогодення і про те, яким стане моє майбутнє.

Брайтон визначився із сумою компенсації за Де Дзербі – Шахтар може кусати лікті

У Де Дзербі блискучі футбольні ідеї. Це тренер іншого типу, з новаторським підходом. Але Брайтон – це не тільки Роберто. У складі цієї команди є чудові гравці. Клуб уклав кілька дійсно хороших контрактів, і я очікую важкої гри.

Чи може Олімпіко дати нам додатковий поштовх? Це ми повинні подарувати вболівальникам ще одну щасливу ніч, замість того, щоб вимагати від них допомоги для перемоги. Брайтон, звісно, звик грати на великих стадіонах в АПЛ, але тут, у Римі, вони відчують ще більш пристрасну атмосферу.

Брайтон – молодий, але багатообіцяючий клуб. Грем Поттер виконав відмінну роботу, він створив цю команду. Тепер Де Дзербі робить її впізнаваною в усьому світі. Думаю, тут він будує власний бренд.

50 днів у статусі тренера Роми? Я очікував, що наберу на три очки більше. Було б чудово, якби ми змогли обіграти ще й Інтер", – цитує Де Россі офіційний сайт Роми.

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