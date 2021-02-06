"Могу сказать, что уже пробую тренерские университеты, работая помощником главного тренера любительской команды ЛНЗ Лебедин Юрия Бакалова. Однако официально с карьерой игрока я еще не попрощался.

Вацко прогнозирует тренерскому штабу сборной Украины серьезную головную боль в выборе голкипера

Действительно, пару месяцев назад, когда в команду пришел Юрий Михайлович и дал порцию нагрузок, "ноги поплыли" и обострилась травма, поэтому взял игровую паузу. Думаю, что весной, когда мы снова возобновим игры, я все-таки проведу свой прощальный матч и тогда на поле окончательно попрощаюсь с болельщиками, которые меня поддерживали в течение карьеры.

Сложилась ли моя игровая карьера так, как я того хотел? Конечно, всегда хочется большего. Много было хорошего в моей карьере. Наверное, хотелось достичь большего в национальной сборной Украины. Жаль, что не закрепился в сборной и не успел забить хотя бы один гол. Мои детские мечты – играть в команде Высшей лиги, стать лучшим бомбардиром чемпионата и попасть в сборную, воплотились в жизнь. Но сейчас, думаю, что тогда надо было мечтать, чтобы мечты были глобальнее. В любом случае, если добился своих желаний, значит, делал все правильно", – сказал Ковпак в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, последним клубом, где играл Ковпак, был любительский ЛНЗ Лебедин. В сезоне 2008/09 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 17 голов в составе Таврии. Также Александр успел поиграть в Арсенале, Севастополе, Ворскле, черкасском Днепре, Полтаве, Десне, Черноморце и Полесье. Также ветеран имеет в своем активе три матча за сборную Украины.

"Я забирав тіло Савчука із моргу": смертельний фінал найкращого голкіпера НХЛ – він був українцем