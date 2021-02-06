"Можу сказати, що вже пробую тренерські університети, працюючи помічником головного тренера аматорської команди ЛНЗ Лебедин Юрія Бакалова. Однак офіційно з кар'єрою гравця я ще не попрощався.

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Дійсно, пару місяців назад, коли в команду прийшов Юрій Михайлович і дав порцію навантажень, "ноги попливли" і загострилася травма, тому взяв ігрову паузу. Думаю, що навесні, коли ми знову відновимо ігри, я все-таки проведу свій прощальний матч і тоді на полі остаточно попрощаюся з уболівальниками, які мене підтримували протягом кар'єри.

Чи склалась моя ігрова кар'єра так, як я того хотів? Звичайно, завжди хочеться більшого. Багато було хорошого у моїй кар'єрі. Напевно, хотілося досягти більшого у національній збірній України. Шкода, що не закріпився у збірній і не встиг забити хоча б один гол. Мої дитячі мрії – грати у команді Вищої ліги, стати найкращим бомбардиром чемпіонату і потрапити у збірну, втілилися в життя. Але зараз, думаю, що тоді треба було мріяти, щоб мрії були глобальнішими. У будь-якому випадку, якщо домігся своїх бажань, значить, робив все правильно", – сказав Ковпак у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, останнім клубом, де грав Ковпак, був аматорський ЛНЗ Лебедин. У сезоні 2008/09 він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 17 голів у складі Таврії. Також Олександр встиг пограти в Арсеналі, Севастополі, Ворсклі, черкаському Дніпрі, Полтаві, Десні, Чорноморці та Поліссі. Ветеран має у своєму активі і три матчі за збірну України.

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