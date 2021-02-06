"Очень сложная задача для нашего тренерского штаба. Пятов, Лунин, Бущан и Трубин – это будет интересно. У каждого есть свои плюсы и минусы.

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У Пятова колоссальный плюс – это опыт. На мой взгляд, Пятов не в последнюю очередь принял участие в выходе сборной Украины на чемпионат Европы. Он вывел нас на Евро-2016. В квалификации к чемпионату мира к Пятову также нет никаких претензий и вопросов. Я думаю, эти факты играют свою роль. Сейчас мы видим, что Шахтер делает больше ставку на Трубина, который пока только набирает опыт, и Андрей не получает достаточной игровой практики. Он может потерять стабильность и уверенность, потому что игровая практика важна для вратаря.

Лунин – прекрасный вратарь. У него колоссальный потенциал, но он не имеет игровой практики в Реале. Мы видели, к чему это может привести. Можно вспомнить матч с Польшей.

Бущан – открытие сезона. Он прекрасно себя проявил в матчах, где получал доверие тренерского штаба. Георгий показал, что может выручить невероятно. Он играет в топовом украинском клубе, имеет практику в Лиге чемпионов, но не имеет опыта, поэтому, я считаю, что пока он не может быть первым номером сборной.

У каждого вратаря есть свои плюсы и минусы. Это очень усложнит выбор тренерского штаба. Полтора года назад Андрей Пятов был номером один и у него не было конкуренции по всем ключевым пунктам – опыт, мастерство, устойчивость к стрессам и т. п.", – сказал Вацко в программе "Вмикай підігрів".

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