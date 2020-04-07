Жадсон не планирует завершать карьеру – легенда Шахтера в поисках нового клуба

Легендарный экс-игрок "горняков" Жадсон решил не вешать бутсы на гвоздь.

Бразильский хавбек Жадсон, недавно покинувший Коринтианс, за который выступал с 2014 года, продолжает поиск нового клуба. Футболист размышлял о завершении карьеры, однако решил продолжить свои выступления на наивысшем уровне.

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Менеджер футболиста Марсело Робалиньо отметил, что его клиентом интересуются Крузейро и Васко да Гама. "Разговор был. Есть еще несколько вариантов, но я не хотел бы говорить об этом преждевременно", – цитирует слова агента издание ESPN. Интересно, что впоследствии представитель Крузейро Карлос Феррейра Роша опроверг любые контакты с футболистом: "За все переговоры в Крузейро отвечаю я, и с Жадсоном мы не контактировали".

Напомним, в составе "горняков" бразилец выступал в 2005-2011 годах. В футболке "оранжево-черных" он сыграл 173 матча, при этом забил 41 гол. В сезоне 2008/09 Жадсон с Шахтером стал победителем последнего розыгрыша Кубка УЕФА, забив в финале решающий гол в ворота Вердера.

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