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"Мы будем бегать боком, как крабики, чтобы уравнять шансы": Коноплянка назвал сборную, с которой мечтает сыграть

17:07 30 Читати українською
"Мы будем бегать боком, как крабики, чтобы уравнять шансы": Коноплянка назвал сборную, с которой мечтает сыграть
Евгений Коноплянка / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился мыслями относительно женского футбола и помечтал о совместном товарищеском матче.

"Не смотрел вживую, но видел в Youtube видео с самыми жесткими моментами. Интересно, насколько девушки могут быть жесткими даже по сравнению с нами. Они, по сути, ничем не уступают. Я хотел бы посмотреть вживую, а тем более сыграть.

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Сыграть с нашей женской сборной было бы очень интересно. Только один момент – мы будем бегать только боком, чтобы уравнять шансы. Как крабики. А то, что у каждого клуба будет женская команда – это вообще супер", – сказал Коноплянка в эфире на странице УАФ в социальной сети Instagram.

Напомним, Коноплянка перешел в Шахтер в сентябре 2019 года из Шальке за 1,5 млн евро. В текущем сезоне УПЛ 30-летний хавбек провел 14 матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

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Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Сборная Украины Женская сборная Украины
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