Зенит стал обладателем Кубка России, оформив "золотой дубль" – Ракицкий и Ко одолели команду другого украинца

Кубок Росии 2019/20, фінал

Зенит – Химки – 1:0

Гол: Дзюба, 83, (пен.)

В решающем поединке за Кубок России сошлись две диаметральные команды по силе – действующий победитель РПЛ Зенит противостоял второлиговым Химкам. Питерцы владели инициативой, однако забить им не удавалось.

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Главным действующим лицом стал бразилец Малком, который и сам пробивал, и создавал возможности для партнеров. Во второй половине именно он заработал опасный штрафной, но Ракицкий попал в штангу, а чуть позже Ярослав с убойной позиции не смог переправить мяч в ворота.

Питерцы продолжили атаковать, но теперь уже голкипер Химок Лантратов спас от двух выстрелов Дзюбы. Бессильным он был на третий раз, когда Малком заработал пенальти, а Артем уверенно его реализовал. Отметим, что Ракицкому в составе Химок противостоял другой украинец – Артем Полярус, однако ни он, ни его партнеры не смогли что-то противопоставить записному фавориту.

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