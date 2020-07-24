Ловрен в шаге от перехода в Зенит – Ливерпуль получит солидную компенсацию за нового партнера Ракицкого

Защитник английского Ливерпуля Деян Ловрен близок к переезду в чемпионат России, где в его услугах заинтересован питерский Зенит.

Опытный хорват может сменить чемпионов Англии на лагерь чемпионов России, сообщает The Times.

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Цена трансфера якобы уже согласована – 10,9 млн фунтов. Ливерпуль ранее продлил контракт с Ловреном до лета 2022-го, что позволило получить солидную компенсацию от питерцев. Зенит в свою очередь предложил центрбеку соглашение по схеме 2+1. В Санкт-Петербурге хорватский защитник ориентировочно будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Деян Ловрен провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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