toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ловрен в шаге от перехода в Зенит – Ливерпуль получит солидную компенсацию за нового партнера Ракицкого

14:33 - Читати українською
Ловрен в шаге от перехода в Зенит – Ливерпуль получит солидную компенсацию за нового партнера Ракицкого
Деян Ловрен / Reuters

Защитник английского Ливерпуля Деян Ловрен близок к переезду в чемпионат России, где в его услугах заинтересован питерский Зенит.

Опытный хорват может сменить чемпионов Англии на лагерь чемпионов России, сообщает The Times.

Кариус заинтересовал экс-чемпионов Франции – за него требуют 6 миллионов евро

Цена трансфера якобы уже согласована – 10,9 млн фунтов. Ливерпуль ранее продлил контракт с Ловреном до лета 2022-го, что позволило получить солидную компенсацию от питерцев. Зенит в свою очередь предложил центрбеку соглашение по схеме 2+1. В Санкт-Петербурге хорватский защитник ориентировочно будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Деян Ловрен провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Отец Месси переехал в Милан – итальянская пресса анонсирует эпичный трансфер
10:35
10128
Теги
Трансферы Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Ливерпуля Трансферы Зенита Деян Деян Ловрен Зенит Зенит Россия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
ПСЖ
22:00
Сент-Этьен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук