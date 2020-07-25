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Зеніт став володарем Кубка Росії, оформивши "золотий дубль" – Ракицький та Ко здолали команду іншого українця

19:17 - Читать на русском
Зеніт став володарем Кубка Росії, оформивши "золотий дубль" – Ракицький та Ко здолали команду іншого українця
Дзюба та Ракицький / фото ФК Зеніт

Зеніт здобув мінімальну перемогу над друголіговими Хімками та оформив "золотий дубль". Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Росії 2019/20, фінал

Зеніт – Хімкі – 1:0

Гол: Дзюба, 83, (пен.)

У вирішальному поєдинку за Кубок Росії зійшлись дві діаметральні команди за силою – чинний переможець РПЛ Зеніт протистояв друголіговим Хімкам. Пітерці володіли ініціативою, проте забити їм не вдавалось.

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Головною дійовою особою став бразилець Малком, який і сам пробивав, і створював нагоди для партнерів. В другій половині саме він заробив небезпечний штрафний, але Ракицький влучив у стійку, а трохи згодом Ярослав з вбивчої позиції не зміг переправити м'яча у ворота.

Пітерці продовжили атакувати, але тепер уже голкіпер Хімок Лантратов врятував від двох пострілів Дзюби. Безсилим він був на третій раз, коли Малком заробив пенальті, а Артем впевнено його реалізував. Зазначимо, що Ракицькому у складі Хімок протистояв інший українець – Артем Полярус, однак ні він, ні його партнери не змогли щось протиставити записному фавориту.

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Теги
Ярослав Ярослав Ракицький Артем Артем Дзюба Артем Артем Полярус Зеніт Зеніт Росія Малком Українці за кордоном Хімкі Хімкі
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