Зеленский: Украина должна стать исландцами в футболе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации сравнил нашу страну со сборной Исландии на чемпионате Европы-2016.
"Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии на чемпионате Европы по футболу, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик сражались и защищали честь своей страны. Они сделали это, хотя никто не верил.
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И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе", – поделился Зеленский на инаугурации.
Напомним, на Евро-2016 сборная Исландии дошла до четвертьфинала, тогда как украинская сборная не вышла из группы, заняв последнее место в квартете С с нулями в графах очков и забитых мячей.
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