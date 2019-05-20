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Зеленський: Україна повинна стати ісландцями у футболі

20 травня 17:42 632 Читать на русском
Зеленський: Україна повинна стати ісландцями у футболі
Володимир Зеленський / Уніан

Новообраний президент України Володимир Зеленський під час своєї інавгурації порівняв нашу країну зі збірною Ісландії на чемпіонаті Європи-2016.

"Згадайте, будь ласка, збірну Ісландії на чемпіонаті Європи з футболу, коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник билися і захищали честь своєї країни. Вони зробили це, хоча ніхто не вірив.

Зеленський пропустив 8 голів в матчі чемпіонату України – один з них від Пороха

І це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями в футболі", – поділився Зеленський на інавгурації.

Нагадаємо, на Євро-2016 збірна Ісландії дійшла до чвертьфіналу, тоді як українська збірна не вийшла з групи, посівши останнє місце в квартеті С з нулями в графах очок і забитих м'ячів.

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Теги
Збірна України Ісландія Ісландія Володимир Зеленський
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