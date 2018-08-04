Зеедорф возглавил сборную Камеруна

Нидерландский специалист Кларенс Зеедорф стал главным тренером национальной сборной Камеруна.

Экс-наставник Депортиво и Милана будет работать в сборной Камеруна. Об этом сообщил министр спорта страны.

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Помощником Зеедорфа будет его соотечественник и экс-партнер по сборной Нидерландов Патрик Клюйверт.

К слову, сборная Камеруна победила на Кубке Африканских Наций 2017, переиграв в финале сборную Египта (3:2).

Напомним, что легендарный шведский специалист Свен-Горан Эриксон мог возглавить сборную Камеруна, однако местные футбольные чиновники решили, что не смогут удовлетворить его финансовые аппетиты.

Отметим, что предыдущим местом работы Зеедорфа был испанский Депортиво.

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