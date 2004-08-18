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Зеєдорф очолив збірну Камеруну

18:17 201 Читать на русском
Зеєдорф очолив збірну Камеруну
Кларенс Зеєдорф / фото: Twitter Mundo Deportivo

Нідерландський фахівець Кларенс Зеєдорф став головним тренером національної збірної Камеруну.

Екс-наставник Депортіво і Мілана буде працювати у збірній Камеруну. Про це повідомив міністр спорту країни.

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Помічником Зеєдорфа буде його співвітчизник та екс-партнер по збірній Нідерландів Патрік Клюйверт.

До слова, збірна Камеруну тріумфувала на Кубку Африканських Націй 2017, перегравши у фіналі збірну Єгипту (3:2).

Нагадаємо, що легендарний шведський фахівець Свен-Йоран Еріксон міг очолити збірну Камеруну, проте місцеві футбольні чиновники вирішили, що не зможуть задовольнити його фінансові апетити.

Відзначимо, що попереднім місцем роботи Зеєдорфа був іспанський Депортіво.

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Теги
Світ Камерун Камерун Патрік Клюйверт Кларенс Зеєдорф Кларенс Зеєдорф
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