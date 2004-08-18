Зеєдорф очолив збірну Камеруну

Нідерландський фахівець Кларенс Зеєдорф став головним тренером національної збірної Камеруну.

Екс-наставник Депортіво і Мілана буде працювати у збірній Камеруну. Про це повідомив міністр спорту країни.

Піщек оголосив про завершення кар'єри у збірній Польщі

Помічником Зеєдорфа буде його співвітчизник та екс-партнер по збірній Нідерландів Патрік Клюйверт.

До слова, збірна Камеруну тріумфувала на Кубку Африканських Націй 2017, перегравши у фіналі збірну Єгипту (3:2).

Нагадаємо, що легендарний шведський фахівець Свен-Йоран Еріксон міг очолити збірну Камеруну, проте місцеві футбольні чиновники вирішили, що не зможуть задовольнити його фінансові апетити.

Відзначимо, що попереднім місцем роботи Зеєдорфа був іспанський Депортіво.

Моурінью вважає босів МЮ скнарами: він витратив 433 млн за 3 роки