Здоров'я 78-річного Бекенбауера, який давно не з'являється на публіці та зараз живе в Австрії, останнім часом значно погіршилося. Про це розповів брат легендарного футболіста і тренера на прем'єрі документального фільму про Бекенбауера.

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"Він почувається погано. Якби я сказав, що все добре, то би збрехав, а брехати я не люблю. Зараз його життя – це постійні злети та падіння", – цитує Вальтера Бекенбауера Mundo Deportivo.

Франц Бекенбауер тривалий час бореться з проблемами зі здоров'ям. Раніше він переніс дві операції на серці, втратив зір на одне око, а також німецькій легенді зробили імплантацію частини стегна.

Нагадаємо, Франц Бекенбауер віддав Баварії 13 років кар'єри футболіста. Також легендарний захисник виступав за Нью-Йорк Космос і Гамбург. Список трофеїв Бекенбауера-футболіста вражає: три Кубка чемпіонів, два "Золоті м'ячі", п'ять титулів Бундесліги, чемпіонство світу та Європи у складі збірної Німеччини. Як тренер Кайзер Франц працював у збірній Німеччини (став чемпіоном світу-1990), Марселі та Баварії. Є почесним президентом мюнхенського клубу.

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