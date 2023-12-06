"Всем хороший день. Хочу поздравить ребят, причастных к этому празднику. С Днем Вооруженных Сил Украины.

"Ты, Фарион или Фараон, не кукурикай, понятно?": Алиев уничтожил Фарион за наезд на русскоязычных воинов ВСУ

Хочу пожелать прежде всего крепкого здоровья. И победа будет за Украиной. Слава ВСУ! Слава Украине", – сказал Алиев

Напомним, Александр Алиев – этнический россиянин, родившийся в Хабаровске. После начала полномасштабного вторжения оккупантов он резко осудил своих бывших соотечественников и вступил в ряды ВСУ.

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