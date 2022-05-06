"Здесь не стыдно просить": экс-работник Зори раскрыл сумму, которую украинским клубам должно хватить на год выживания
Бывший работник Зари Павел Козырев надеется, что международные структуры не оставят на произвол судьбы наш футбол.
"Наверно, наша федерация контактирует с ФИФА или УЕФА. Если нет, то я могу связаться (смеется – прим. Футбол 24). Очень хочется, чтобы УЕФА протянул руку помощи украинским клубам, потому что без нее выжить будет очень сложно.
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Здесь не стыдно просить. Например, сейчас человеку в военное время даже не во что одеться. Он придет к нам, а мы дадим одежду, покормим. То же с футбольным клубом. Ну нет у них сейчас средств к существованию. Чтобы не исчезнуть, нужно полтора-два миллиона евро в год. Это если очень-очень скромно", – объяснил Козырев в комментарии Футбол NEWS.
Добавим, что УПЛ приняла решение завершить сезон 2021/22 с распределением мест, которое было перед зимней паузой. Судьба следующего розыгрыша и многих клубов остается под вопросом, учитывая войну против России.
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