"Наверно, наша федерация контактирует с ФИФА или УЕФА. Если нет, то я могу связаться (смеется – прим. Футбол 24). Очень хочется, чтобы УЕФА протянул руку помощи украинским клубам, потому что без нее выжить будет очень сложно.

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Здесь не стыдно просить. Например, сейчас человеку в военное время даже не во что одеться. Он придет к нам, а мы дадим одежду, покормим. То же с футбольным клубом. Ну нет у них сейчас средств к существованию. Чтобы не исчезнуть, нужно полтора-два миллиона евро в год. Это если очень-очень скромно", – объяснил Козырев в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что УПЛ приняла решение завершить сезон 2021/22 с распределением мест, которое было перед зимней паузой. Судьба следующего розыгрыша и многих клубов остается под вопросом, учитывая войну против России.

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