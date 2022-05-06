"Мабуть, наша федерація контактує з ФІФА чи УЄФА. Якщо ні, то я можу сконтактувати (сміється – прим. Футбол 24). Дуже хочеться, щоб УЄФА протягнув руку допомоги українським клубам, бо без неї вижити буде дуже складно.

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Тут не соромно просити. Наприклад, зараз людина у воєнний час не має навіть у що вдягтися. Вона прийде до нас, а ми дамо одежу, погодуємо. Те саме з футбольним клубом. Ну немає у них зараз засобів для існування. Щоб не зникнути, треба півтора-два мільйони євро на рік. Це якщо дуже-дуже скромно", – пояснив Козирєв у коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що УПЛ ухвалила рішення завершити сезон 2021/22 з розподілом місць, який був перед зимовою паузою. Доля наступного розіграшу і багатьох клубів залишається під питанням, зважаючи на війну проти Росії.

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