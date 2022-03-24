"Приблизительно в пять утра я проснулся от телефонного разговора моего соседа по комнате. Это Глеб Грачев, бывший защитник Стали и Черноморца, общался со своей родней из Попасной. Поговорив с ними, он сразу сказал: "Литва, просыпайся. Звони домой, у нас война началась".

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Что делал дальше? Дождался завтрака и сразу подошел к руководству с просьбой расторгнуть контракт. Мне дали добро, но официально соглашение было расторгнуто 28-го числа. Все это время я с командой не тренировался и просто сидел на чемоданах. Разорвал контракт и Глеб Грачев.

Как прощались с одноклубниками? Все пацаны вошли и выразили свое соболезнование. Нормально разошлись. Футболисты боятся выражать свое мнение публично? Да, это исключено. Клуб — государственный, его спонсирует губернатор, и если они что-нибудь скажут, то о карьере можно забыть. Там без шансов вообще", – поделился Литвин в интервью Команда№1.

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