"Шесть матчей назад никто и не думал, что мы приблизимся к зоне Лиги чемпионов. Выигрывать поединки – это наибольшее, что мы можем делать сейчас. Если Манчестер Юнайтед проведет свои игры так, как хочет, то оторвется на семь очков и догнать его будет по-настоящему сложно.

Ливерпуль одолел Брентфорд и вплотную приблизился к топ-4 – Салах забил юбилейный гол, Энфилд освистал короля Чарльза ІІІ

Мы должны провести концовку как можно лучше. Представьте, что "красные дьяволы" допустят ошибки. Не думаю, что они будут, но представьте, что Манчестер Юнайтед ошибается, а мы этим не пользуемся. Мы бы сильно об этом пожалели", – цитирует наставника мерсисайдцев Sky Sports.

Напомним, что Манчестер Юнайтед находится на четвертой строчке, имея в своем активе 63 балла. Ливерпуль отстает всего на один пункт, но у красных дьяволов есть две игры в запасе.

Челси одолел Борнмут в матче АПЛ за 12 место – судья наказал Мудрика, Лэмпард потерял лидера, 3 результативные замены