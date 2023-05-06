Ливерпуль подходил к домашнему поединку с Брентфордом, имея 5-матчевую серию побед за плечами. Суммарный счет – 16:7. Столь мощная форма позволила даже вернуться в борьбу за ЛЧ, однако для успеха "красным" необходимо выиграть во всех турах и дождаться аж трех осечек от МЮ. Шансы почти нулевые, но триумф над "шмелями" практически гарантировал бы выход в еврокубки.

Интересно, что перед матчем болельщики на Энфилде выразили неуважение к королю Чарльзу III – сегодня в Лондоне состоялась его коронация. На всех матчах АПЛ включали национальный гимн, а на экранах выставили фото нового английского монарха. Публика же на трибунах в Ливерпуле освистала "God save the King" и принесла оскорбительные плакаты.

Мерсисайдцы активно стартовали, открыв счет уже на 13-й минуте в результате шикарной комбинации. Салах с фланга сыграл в центр на Фабинью, а сам побежал открываться под заброс на правую стойку. Бразилец же сыграл иначе, выполнив диагональ на левую стойку – и уже оттуда никем не прикрытый Ван Дейк сделал скидку на Мо. Египтянин с метра расстрелял ворота.

Таким образом, Салах стал первым игроком в истории Ливерпуля, которому удалось забить в девяти домашних матчах подряд во всех турнирах. Кроме того, это был его 30-й клубный гол в сезоне и 100-й гол за "красных" на Энфилде.

На 29-й минуте Нуньес мог закрыть игру. Трент выполнил шикарную передачу за спины защитникам, а Дарвин с линии вратарской пробивал в касание – но не смог нормально попасть по мячу!

Несмотря на это, характер поединка оказался очень равным. Брентфорд мало что позволял у своих ворот, а на 39-й минуте Тоуни даже забил в ответ! Правда, гол не засчитали из-за минимального офсайда. Кроме того, Айвен опасно стрелял со стандарта, направив мяч мимо правой штанги.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Ливерпуля. Во втором тайме "красные" тоже создали немного – в первые 30 минут вспоминается только прострел Жоты вдоль линии вратарской, который должен был замыкать Гакпо. Он тоже не подстроился под передачу.

На 78-й шикарный лонгшот в дальнюю девятку выполнил Александер-Арнольд, однако Рая парировал. Ну и удар Гакпо с линии штрафной на 85-й минуте стоит вспомнить – мяч прошел мимо правой стойки. Брентфорд при этом провел несколько хороших контратак, но до голевого эпизода дело так и не дошло.

Финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля. Мерсисайдцы набрали 62 очка и вплотную приблизились к четвертой позиции. На ней засел МЮ, который имеет на один зачетный балл больше, а кроме того еще не сыграл целых два поединка.

У Ньюкасла тоже две игры в запасе, однако и очков у "сорок" аж 65. Зато мерсисайдцы оторвались от восьмой строчки аж на 8 зачетных баллов. Учитывая, что до конца сезона всего три тура, можно поздравлять Юргена Клоппа с выходом в еврокубки.

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