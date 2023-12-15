Донецкий Шахтер уже находится в Японии, где 18 декабря сыграет против местного ФК Ависпа Фукуока.

Донецкий Шахтер прибыл в Японию на благотворительный матч против ФК Ависпа Фукуока. Об этом сообщает клубная пресс-служба "горняков".

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"Привет, Япония", – пишет клубный Twitter-аккаунт "оранжево-черных". В аэропорту футболистов встречали не только японские болельщики, но и представители украинской диаспоры с сине-желтыми флагами.

В японской столице дончане будут иметь насыщенную программу. 16 декабря состоится фотосессия и встреча с представителями украинского общества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов. А в день матча "горняки" устроят урок футбола для местных детей.

Напомним, благотворительный матч Ависпа Фукуока – Шахтер состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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