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Рафаилов – старый, больной человек, который не умеет достойно проигрывать, – Поворознюк жестко "наехал" на гендира Зари

23:16 14 Читати українською
Рафаилов – старый, больной человек, который не умеет достойно проигрывать, – Поворознюк жестко "наехал" на гендира Зари
Александр Поворознюк / Фото из открытых источников

Одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк не удержался от критики в адрес генерального директора Зари Сергея Рафаилова.

"Он просто человек, который не умеет достойно проигрывать. Больной, старый человек, я на него совсем не обижаюсь. Если бы человек проиграл, но подошел, пожал руку, признал, что мы были действительно сильнее. А он ищет причины то в газоне, то еще в чем-то.

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Все команды УПЛ и Первой лиги приезжают, играют. У Ингульца вообще лучший газон в Первой лиге, 3-4-й по меркам УПЛ по качеству. А для Рафаилова что-то не так с газоном – это бред полный", – заявил Поворознюк в интервью Бомбардир.

Напомним, именно Ингулец выбил Зарю в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Украины, после чего Рафаилов раскритиковал состояние газона на стадионе в Петрово.

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Заря Заря Первая лига Сергей Рафаилов Ингулец Ингулец Александр Поворознюк
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