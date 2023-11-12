Александрия вырвала победу над Вересом в матче 14-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор поединка на "Футбол 24".

Александрия могла повести в счете на 21-й минуте, когда Шулянский заработал пенальти. Впрочем, Джевани не реализовал пенальти – Когут отразил удар в левый угол.

Полесье захватило лидерство в УПЛ, совершив камбэк против Металлиста 1925, Ротань прервал серию без побед

Погодные условия сильно мешали командам – мяч кое-где застревал в газоне. Впрочем, на 82 минуте Альвина Беззера головой замкнул навес с фланга от Шулянского, принеся долгожданную победу Александрии. Подопечные Руслана Ротаня не побеждали в УПЛ аж с 5 августа – тогда александрийцы одолели Металлист 1925.